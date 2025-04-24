Новую концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана поручил разработать Токаев

В Казахстане разработают новую концепцию развития Ассамблеи народа до 2030, так как срок действующей подходит к концу. В ней должны быть прописаны новые принципы и подходы, касающиеся консолидации общества и защиты прав всех этносов, заявил в четверг в ходе ХХХІV сессии АНК президент Касым-Жомарт Токаев.

«В 2022 году мною была утверждена Концепции развития АНК, срок действия которой подходит к концу. Поэтому уже сейчас нужно приступить к разработке нового документа, который определит приоритеты деятельности Ассамблеи на 2026-2030 годы. В проекте концепции должны найти отражение новые принципы и подходы, касающиеся консолидации общества, обеспечения гармоничного развития и защиты прав всех этносов Казахстана», - сказал Токаев.

Он также добавил, что правительству следует детально проанализировать все республиканские и региональные планы работы в межэтнической сфере и внести предложения по повышению их эффективности.

Президент подчеркнул, что АНК выступает одной из институциональных опор государственности, поэтому «груз ответственности, возлагаемый на нее, с каждым днем растет».

Вместе с тем он подчеркнул, что нужны новые требования к модели общественного согласия, так как «если прежние успешно работали вчера, это не значит, что они применимы сегодня».

«Нам следует вдумчиво проанализировать все наши успехи и неудачи, чтобы не допустить сползания в архаику. Прежде всего, нужно обратить внимание на содержательную часть деятельности АНК. В моем понимании, ассамблея должна стать своеобразным штабом, разрабатывающим стратегию и направляющим всю работу государства в межэтнической сфере», - заявил президент.

По его мнению, реализация этих задач «еще более усилит работу в такой важной и деликатной сфере, как межэтнические отношения». Он также добавил, что поручил акимам регулярно проводить совещания по вопросам межэтнических, межнациональных отношений.

«Наше государство, все наше общество считает недопустимым политизацию межэтнических и межконфессиональных отношений и, тем более, разного рода провокации», - заключил Токаев.