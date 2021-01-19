Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 170 тысяч

В Павлодарской области – 150 новых случаев заражения, в столице – 124, в Акмолинской области – 109, в Алматинской области – 93, в Алматы – 79, в Атырауской области – 78, в Костанайской области – 72, в Северо-Казахстанской области – 71, в Карагандинской области – 66, в Западно-Казахстанской области – 50, в Восточно-Казахстанской области – 47, в Жамбылской области – 25, в Туркестанской области – 17, в Шымкенте – 7, в Кызылординской области – 5, в Актюбинской области – 4, в Мангистауской области – 2.