За сутки выявлено почти 1 тыс. заболевших
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Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 170 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 999 новых случаев коронавирусной инфекции, а общее число подтвержденных тестами случаев достигло 170 098, сообщает Минздрав.

В Павлодарской области – 150 новых случаев заражения, в столице – 124, в Акмолинской области – 109, в Алматинской области – 93, в Алматы – 79, в Атырауской области – 78, в Костанайской области – 72, в Северо-Казахстанской области – 71, в Карагандинской области – 66, в Западно-Казахстанской области – 50, в Восточно-Казахстанской области – 47, в Жамбылской области – 25, в Туркестанской области – 17, в Шымкенте – 7, в Кызылординской области – 5, в Актюбинской области – 4, в Мангистауской области – 2.

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