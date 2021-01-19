Новый пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане Минздрав ожидает в конце марта

Министерством здравоохранения Казахстана составлен новый прогноз развития эпидемиологической ситуации на 2021 год, по которой очередной пик заболеваемости может произойти в конце марта. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Составлен прогноз развития эпидемиологической ситуации до конца 2021 года. При сохранении действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и ожидаемой вакцинации, вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта этого года», - сказал Цой.

По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тыс. случаев в сутки, максимальная занятость коечного фонда может достичь 24 тыс. коек. Тем не менее, подчеркнул министр, введение жестких карантинных мер при данном сценарии не планируется. При реалистичном и пессимистичном сценариях ежедневная регистрация может достигнуть до 6 тыс. и 9 тыс. соответственно. Занятость коечного фонда составит до 45 тыс. коек, то есть не превысит 52 тыс. коек, которые доступны для больных коронавирусом, но «приведут к необходимости введения жестких карантинных мер во избежание перегрузки системы здравоохранения и обеспечения качественного медицинского обслуживания».

«Вакцинация 2 млн человек на первом этапе окажет положительное влияние на развитие эпидемии, которое будет ограничено временем, необходимым на выработку иммунитета, которое необходимо после вакцинации, невозможностью одномоментной вакцинацией большого количества населения. По нашим расчетам, вакцинация 2 млн человек уменьшит количество зарегистрированных случаев на 40 тыс. соответственно. Чем больше охват вакцинацией, тем меньше заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции и выше вероятность возврата к жизни без ограничительных мер и локдаунов», - уточнил Цой.