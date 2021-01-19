Электронный паспорт вакцинации от коронавируса внедрят в Казахстане

В Казахстане внедрят электронный паспорт вакцинации, который позволит гражданам, получившим прививку от коронавируса, свободно передвигаться. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«В целях систематизированного учета разработан электронный паспорт вакцинации. Данные о проведении вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной системе министерства», - сказал Цой.

Вместе с тем, по его словам, есть возможность вносить информацию вручную в мобильном приложении m-gov пациентом и медицинским работником в web-приложении. Как заверил глава Минздрава, система способна интегрироваться с глобальными информационными системами и позволит всем лицам, получившим вакцину, «предоставлять информацию по месту требования и для свободного передвижения».