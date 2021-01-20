Ранее регион находился в «зеленой» зоне
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Восточно-Казахстанская область перешла в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса
ФОТО БАУЫРЖАНА ЖУАСБАЕВА, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 января, Восточно-Казахстанская область перешла из «зеленой» в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса.

В «желтой» зоне также находятся Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области. В «красной» зоне остаются столица, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В «зеленой» зоне – все остальные регионы.

Минздрав с ноября прошлого года применяет разделение на три типа зон по темпам распространения коронавируса. Перемещение из одной в другую зону зависит от репродуктивного числа R, а также от числа заболевших в регионе на 100 тысяч населения за одну неделю.

Нахождение в «зеленой» зоне свидетельствует, что темпы распространения вируса в регионе низкие и карантинные ограничения могут быть смягчены, переход в «желтую» зону требует сохранения карантина, а нахождение в «красной» зоне – его ужесточения.

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