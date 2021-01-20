НПК просит премьер-министра принять неотложные меры для улучшения экологии Алматы

Фракция Народной партии Казахстана в мажилисе обратилась к премьер-министру страны Аскару Мамину с запросом, в котором предлагает ряд неотложных мер, чтобы улучшить качество воздуха в Алматы.

Депутат НПК, директор НИИ проблем экологии Айжан Скакова отметила, что в партию обращаются жители города с жалобами на качество атмосферного воздуха.

«Вопрос загрязнения воздуха – это сложный комплексный вопрос, его решение требует системного, структурированного подхода и отдельной проработки каждого из проблемных факторов. Согласно официальных и независимых данных на сегодняшний день, ключевыми факторами загрязнения воздуха являются отоплением частного сектора твердым топливом и выхлопы автотранспорта. Остальные факторы, такие как: влияние ТЭЦ-2, застройка предгорий, промышленные источники загрязнения мы актуализируем в последующих запросах.

Качество воздуха негативно влияет как на экологическую ситуацию в целом, так и на здоровье горожан», - отметила Скакова.

Она подчеркнула, что проводимые на сегодняшний день природоохранные мероприятия недостаточны, об этом свидетельствует ежедневные показатели превышения по ПДК в приложениях AirKaz.org, AirKZ, IQAir.

В связи с этим фракция считает необходимым неотложное принятие ряда мер.

«Предусмотреть механизм субсидирования подключения домов в частном секторе к газовой сети, приобретения и установки отопительного оборудования для социально-уязвимых слоев населения: многодетных семей, матерей-одиночек, семей, имеющих лиц с инвалидностью и пенсионеров. Источником субсидирования должны стать местные бюджеты. В настоящее время минимальная стоимость подключения к газовой сети, приобретения и монтажа газо-отопительного оборудования составляет от 400 тыс. тенге, что является неподьемной суммой для малообеспеченных горожан», - отметила Скакова.

Также предлагается усилить контроль за техническим состоянием автотранспорта в части работы топливных систем. Сделать это можно, считают в партии, через контроль работы СТО на предмет выполнения ими реальных замеров содержания вредных веществ выхлопных газов автомобилей, проходящих ТЭО, и помощью эффективного контроля подразделениями полиции состояния автотранспорта, ежедневно въезжающего в город.

«Согласно данным акимата города и независимых экспертов, в городе насчитывается до 500 тыс. единиц автотранспорта и порядка 200 тыс. единиц автотранспорта ежедневно въезжает в город из области. При этом сложилась практика, когда станции техосмотра проводят осмотр транспортных средств формально, а техническое состояние въезжающего в Алматы транспорта должным образом не контролируется профильными подразделениями полиции», - пояснила депутат.

Также НПК предлагает разработать механизм системного контроля качества автомобильного топлива, реализуемого на заправочных станциях города. Как отметила Скакова, «низкое качество автомобильного топлива также приводит к ухудшению состояния атмосферного воздуха».