Дополнительные привилегии для сотрудников международной финансовой корпорации закрепил парламент

Казахстан предоставит сотрудникам международной финансовой корпорации, которая расположена в городе Алматы, дополнительные привилегии и иммунитеты. Такие нормы заложены в законе «О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и международной финансовой корпорацией об учреждении и деятельности офисов в Республике Казахстан», который в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«Соглашение устанавливает основные положения деятельности офиса международной финансовой корпорации, а также привилегии, иммунитеты для сотрудников», - сказал министр национальной экономики Асет Иргалиев.

Депутат сената Ольга Перепечина уточнила, что дополнительные привилегии также предоставляются членам семей сотрудников офиса международной финансовой корпорации. При этом привилегии сотрудникам предоставляются только для обеспечения деятельности офиса МФК и с обязательным предъявлением документа, подтверждающего право на такие привилегии.

Кроме того, документом предусматриваются привилегии МФК в отношении коммуникаций, судопроизводства и корреспонденции.

«Принятие законопроекта будет способствовать укреплению двусторонних дружественных связей и стимулирование развития финансового сотрудничества между Республикой Казахстан и Всемирным банком, что благоприятно отразится и на имидже Казахстана в глазах международного финансового сообщества», - подчеркнула Перепечина.

Международная финансовая корпорация осуществляет свою деятельность в Казахстане с 1994 года. С этого периода профинансировано проектов на общую сумму более $1,6 млрд, что составляет 70% из общего объема инвестиции в страны Центральной Азии.