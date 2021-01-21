Причем альтернативный кабмин должен финансироваться из бюджета
Народное теневое правительство хотят создать в Казахстане

Тамара Вааль, Vласть

Председатель оргкомитета незарегистрированной партии «Ел Tiрeгi» - бывший депутат мажилиса от партии «Нур Отан» Нуржан Альтаев заявил о формировании народного теневого правительства в Казахстане. Как сообщил он в среду в ходе пресс-конференции, альтернативный кабинет министров планируется сформировать в течение 30 дней, эти люди будут контролировать работу действующих министров, а финансирование должны получать из бюджета страны.

«В связи с тем, что опять у нас в парламенте не произошло никаких изменений, там сидят псевдопартии: «Нур Отан» и дочерние организации этой правящей партии. В связи с тем, что опять назначено то же самое провальное правительство, (…) которое теперь будет вести нас в эту яму, наверно, быстрее и еще с большей скоростью. В связи с этим мы – незарегистрированная партия «Ел Тiрегi» – впервые в нашей стране заявляем и выходим с инициативой о необходимости формирования народного теневого правительства», - объявил Альтаев.

Он отметил, что «народное теневое правительство» – это общепринятая практика, которая распространена в Англии, Германии, Канаде и Австралии. Например, в Англии, такой кабинет министров полностью поддерживается государством и финансируется из бюджета.

«Главной функцией и задачей народного теневого правительства будет обеспечение постоянного контроля за деятельностью действующего правительства. Члены теневого правительства будут обсуждать ведомственные нормативные акты, законопроекты, осуществлять их экспертизу, предлагать альтернативные варианты действий членам правительства, подвергать их критике в случае необходимости. Также будут тщательно изучать действия министров и при необходимости реагировать соответствующим образом, исходя из своего убеждения и опыта», - обозначил задачи «правительства в ожидании» Альтаев.

Альтернативный кабинет министров планируется сформировать в течение 30 дней. Свои заявки могут подать все желающие как самовыдвижением, так и от общественных объединений.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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