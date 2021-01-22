Бекетаев об отказе регистрации партии Альтаева: «Могу только сожалеть»

Умершие люди в заявках партий на регистрацию – это больше, чем просто досадная ошибка, заявил в пятницу в ходе пресс-конференции министр юстиции Марат Бекетаев. Глава ведомства ответил на критику главы оргкомитета незарегистрированной партии «Ел Тiрегi» Нуржана Альтаева и прокомментировал вопрос возможного создания «народного теневого правительства».

«Касательно заявления, которое сделал Альтаев, могу только сожалеть. Никаких сложностей, наверно, не должно быть исправить те нарушения, которые мы указали в своем ответе. И если в списке действительно есть умершие люди, то это, наверно, чуть больше, чем просто досадная ошибка. Надо исключить этих людей, включить других людей в список, чтобы отвечать требования законодательства по численности, подписавших заявку. Если все нарушения будут устранены, конечно, подтвердим заявку», - сказал Бекетаев.

Касательно заявления Альтаева по поводу формирования «народного теневого правительства», глава Минюста сообщил, что для этого не требуется никакой дополнительной законодательной базы. Другой вопрос, что в него должны входить авторитетные люди.

«Если компетентный человек, профессионал, высказывает свое мнение, в том числе публично, диалог в целом гораздо большего качества. Но такие люди должны быть сначала, как минимум. Если какая-то политическая партия имеет хороших финансистов, юристов, специалистов в сельском хозяйстве, и эти люди пользуются авторитетом, если их компетенция высокая, то почему бы и нет? Если в той или иной партии такие люди активную позицию занимают, от этого только обсуждение и качество принятых решений будет улучшаться. Давайте лучше поставим вопрос в ином ключе: а есть ли такие люди? Пусть они сначала появятся», - подчеркнул Бекетаев.

Он привел пример Англии, где действительно имеется такое «теневое правительство», создаваемое либо лейбористами, либо консерваторами, то есть проигравшей выборы партией. И в него входят люди, которые, как правило, ранее занимали посты министров. И им дается бюджетное финансирование, но в том числе они работают за счет членских взносов. Но то же самое есть и в Казахстане, и партии, прошедшие в парламент, получают деньги из бюджета.

«Сейчас я слышу: дайте мне деньги, я найму таких людей, они будут это делать. Наверно, сначала должны быть люди, которые обладают авторитетом и доверием, а потом надо вопрос ставить о финансировании. Может быть, эти люди даже и не потребуют никакой зарплаты. У нас есть эксперты, которые пользуются доверием, они комментируют, они сами за свой счет изучают какие-то вопросы. Потому что это им интересно», - резюмировал Бекетаев.

Накануне председатель оргкомитета незарегистрированной партии «Ел Tiрeгi» - бывший депутат мажилиса от партии «Нур Отан» Нуржан Альтаев заявил о формировании народного теневого правительства в Казахстане, которое будет контролировать работу действующих министров, а финансирование должны получать из бюджета страны. Также он сообщил, что Минюст уже в третий раз отказал партии «Ел Tiрeгi» в регистрации.