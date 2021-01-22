Активистка Санавар Закирова выходит на свободу

Коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда сегодня, 22 января, удовлетворила жалобу активистки Санавар Закировой на отказ суда первой инстанции в замене ей неотбытой части срока на штраф, сообщает «Радио Азаттык» .

Постановление суда вступает в силу немедленно, поэтому Санавар Закирова должна выйти на свободу сегодня, а штраф она может уплатить после 1 февраля — когда будет опубликован полный текст судебного постановления.

Адвокат активистки Асылхан Рустембеков ранее на заседании 19 января просил суд удовлетворить жалобу своей подзащитной. Сегодня он предоставил суду справку о наличии на счетах Закировой и ее дочери денежных средств, достаточных для выплаты штрафа. Прокурор Галым Конакбаев просил суд отказать в удовлетворении жалобы Закировой на том основании, что с нее не снято взыскание, наложенное еще в следственном изоляторе Алматы. Однако апелляционный суд постановил заменить неотбытую часть срока на штраф.

Санавар Закирова содержится в колонии-поселении в Таразе.

15 июля суд в Алматы приговорил Закирову к 12 месяцам заключения по обвинению в «умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений» дочери члена партии Nur Otan Тамары Шакировой.

Как сообщала Закирова Vласти, инцидент, ставший причиной суда, произошел в начале марта.

«Это было 8 марта. Я хотела исполнить решение суда Жетысуского района, где я должна членам партии «Нур Отан» деньги. Когда я туда поехала, вышла дочка (члена партии «Нур Отан» - V), напала на меня, избила. Я вызвала «102», они приехали, зарегистрировали… Однако туда, видимо, вмешалась партия «Нур Отан», и взяли меня из потерпевшей сделали ответчиком. Я ей ни одного удара не сделала. Она каким-то образом достала фальшивые справки из 12-й горбольницы, и на основании этих фальшивых документов суд меня сегодня приговорил к одному году лишения свободы», - пояснила Закирова в разговоре с Vластью.

Ранее по иску матери потерпевшей, члена партии «Нур Отан» Шакировой, и трех других членов партии Жетысуский районный суд взыскал с Закировой, а также активистов Альнура Ильяшева и Марата Турымбетова совокупно 6 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Активисты заявляли, что партия власти препятствовала созданию их политической партии, которую планировалось назвать «Наше право». В мае Закирова и Турымбетов подавали в суд на управление общественного развития города, прокуратуру Бостандыкского района, управление полиции этого же района, департамент полиции города и алматинский филиалу партии «Нур Отан». В «Нур Отане» посчитали, что такое заявление порочит честь, достоинство и репутацию партии власти, и подали встречный иск, по итогам его рассмотрения суд принял сторону «Нур Отана».