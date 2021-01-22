Смертность от коронавируса в Казахстане снизилась в 4 раза по сравнению с июлем 2020 года – Цой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения Алексея Цоя, который доложил о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщает Акорда.

Цой сообщил, что согласно данным ВОЗ, по заболеваемости на 1 млн человек Казахстан занимает 109 место среди 221 государства, по количеству проведенных тестов – 67 место, по смертности – 94 место, по числу выздоровевших от COVID-19 – 48 место, по тяжести течения болезни – 50 место.

Министр здравоохранения заверил президента, что несмотря на увеличение количества инфицированных COVID-19, ситуация в стране находится под контролем, медицинские службы готовы к оказанию необходимой помощи гражданам. По его информации, количество занятых коек в инфекционных стационарах составляет 33%, в реанимационных отделениях – 21%, а уровень смертности в стране от коронавируса снизился в 4 раза по сравнению с июлем 2020 года. Это показывает эффективность принимаемых мер по оказанию помощи больным, в том числе на уровне первичной медико-санитарной помощи, подчеркнул глава Минздрава. По данным профильного ведомства, построенные во всех регионах инфекционные больницы соответствуют международным стандартам и оказывают пациентам всю необходимую помощь. Кроме этого, в регионах усилены карантинные меры.

Касым-Жомарт Токаев поручил Алексею Цою держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем, должным образом обеспечить подготовку к массовой вакцинации, качественно организовать работу по своевременному и полному информированию граждан страны.