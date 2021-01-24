110 случаев коронавирусной пневмонии подтверждено в Казахстане за сутки

По данным министерства здравоохранения, на 22 января в Казахстане зарегистрировано 110 случаев коронавирусной пневмонии, 2 случая с летальным исходом, выздоровели 94 человека.

С 1 августа 2020 года в стране зарегистрировано 47 421 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 552 человека, выздоровели – 35 149.

От коронавируса за сутки скончались 6 человек, а всего за время пандемии - 2 472.

На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 26 736 человек (15 016 КВИ+ и 11 720 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 723 пациента. При этом в тяжелом состоянии оказался 291 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 50 человек, на аппаратах ИВЛ − 43 пациента.

Общее число случаев коронавирусной пневмонии и коронавируса достигло 224 395.