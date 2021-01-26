​Токаев поручил проверить оправданность создания каждой государственной и частной монополии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном совещании правительства, поручил проверить целесообразность существования каждого государственного и частного монополиста. Вместе с тем он считает необходимым усилить контроль за тем, чтобы банки и их акционеры начали выполнять индивидуальные планы достижения финансовой устойчивости.

Глава государства в очередной раз напомнил правительству о необходимости развития конкуренции в казахстанской экономике: «Сегодня экономика страны страдает не только от чрезмерного присутствия государства, но и от неконкурентных действий частных монополистов. Где-то это созданные государством единые операторы, где-то просто частные монополии. Поэтому поручаю агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ целесообразности продолжения деятельности подобных структур. Всего их у нас около 50. Свои предложения внесите мне к 1 июня. Потом решим, что делать. Либо лишить их такого статуса, либо вовсе закрыть».

До 1 января 2022 года правительство также должно подготовить закон, способствующий решению всех проблем, которые создают препятствие для честной конкуренции. До завершения анализа и принятия закона, Токаев запретил создавать государственных и частных операторов. Этот закон также должен регулировать создание равных условий для субъектов рынка, доступ к критической инфраструктуре, магистральным сетям и так далее.

Еще одним приоритетом для внутренней экономики должно стать повышение устойчивости финансового сектора. Президент напомнил, что в 2020 году была завершена независимая оценка качества активов банков: проведено комплексное стресс-тестирование и выработаны индивидуальные планы по достижению финустойчивости. Однако, констатирует Токаев, это помогло не всем банкам. «Поручаю Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить контроль за неукоснительным исполнением банками и их акционерами индивидуальных планов мероприятий».