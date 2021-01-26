До получения результатов анализа в Казахстане запретят создавать национальных и частных операторов
​Токаев поручил проверить оправданность создания каждой государственной и частной монополии
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном совещании правительства, поручил проверить целесообразность существования каждого государственного и частного монополиста. Вместе с тем он считает необходимым усилить контроль за тем, чтобы банки и их акционеры начали выполнять индивидуальные планы достижения финансовой устойчивости.

Глава государства в очередной раз напомнил правительству о необходимости развития конкуренции в казахстанской экономике: «Сегодня экономика страны страдает не только от чрезмерного присутствия государства, но и от неконкурентных действий частных монополистов. Где-то это созданные государством единые операторы, где-то просто частные монополии. Поэтому поручаю агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ целесообразности продолжения деятельности подобных структур. Всего их у нас около 50. Свои предложения внесите мне к 1 июня. Потом решим, что делать. Либо лишить их такого статуса, либо вовсе закрыть».

До 1 января 2022 года правительство также должно подготовить закон, способствующий решению всех проблем, которые создают препятствие для честной конкуренции. До завершения анализа и принятия закона, Токаев запретил создавать государственных и частных операторов. Этот закон также должен регулировать создание равных условий для субъектов рынка, доступ к критической инфраструктуре, магистральным сетям и так далее.

Еще одним приоритетом для внутренней экономики должно стать повышение устойчивости финансового сектора. Президент напомнил, что в 2020 году была завершена независимая оценка качества активов банков: проведено комплексное стресс-тестирование и выработаны индивидуальные планы по достижению финустойчивости. Однако, констатирует Токаев, это помогло не всем банкам. «Поручаю Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить контроль за неукоснительным исполнением банками и их акционерами индивидуальных планов мероприятий».

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
​Токаев поручил правительству разработать «Энергетический баланс Казахстана до 2035 года»
Новости
Токаев о проблеме с доступом к лекарствам: «По отчетам чиновников проблем нет»
Новости
​Правительству нужно продолжить снижение объемов теневой экономики и товарооборота − Токаев
Просматриваемые
Новости
Массовая вакцинация населения от коронавируса начнется с 1 февраля – Цой
Новости
Алматы перешел в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
Электронный паспорт вакцинации от коронавируса внедрят в Казахстане
Новости
Новый пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане Минздрав ожидает в конце марта
Новости
В Павлодарской области с 25 января вводят новые ограничительные меры
Новости
Токаев высказался о проекте закона о противодействии домашнему насилию