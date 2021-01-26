Токаев поручил провести анализ целесообразности СЭЗ

Провести анализ целесообразности СЭЗ и выработать новую модель их функционирования поручил Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства во вторник. Он пообещал закрывать зоны, которые не развиваются.

Токаев напомнил, что уже говорил о низкой эффективности специальных экономических зон, «но вынужден повторяться».

«Сегодня действует 13 СЭЗ, а в прошлом году хотели создать еще 2 СЭЗа, при этом их наполняемость проектами осталась на низком уровне, в целом всего 52%. По каждой из СЭЗ нам нужно провести анализ целесообразности. Выработать новую модель функционирования. Хочу подчеркнуть: акимы не занимающиеся реальным развитием своих СЭЗ, сильно рискуют. Мы просто закроем такие зоны и не будем тратить на них бюджетные деньги», - поручил Токаев.

Он подчеркнул, что провести «серьезный анализ» нужно в первом квартале этого года.

В январе прошлого года Токаев поручал правительству проанализировать все налоговые преференции для СЭЗ на целесообразность и эффективность. Также он говорил, что не видит эффекта от деятельности специальных экономических зон: «Доходы консолидированного бюджета сократились с 32% от валового внутреннего продукта в 2005 году до 18% в 2019 году. Объем условных потерь только в рамках СЭЗ составляет более 2 трлн тенге. Из бюджета в инфраструктуру 13 СЭЗ дополнительно вложено 340 млрд тенге. За этот период от СЭЗ получено только 170 млрд тенге налогов, создано всего 18 тыс. постоянных рабочих мест. Практически все СЭЗ имеют проблемы с качественным заполнением, то есть плохо управляются. Ощутимых результатов от деятельности СЭЗ за прошедшие 10-15 лет не наблюдается». При этом он считал, что «закрывать все СЭЗ нельзя», а необходимо «сбалансировано» подойти к решению этой проблемы.