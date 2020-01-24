Проанализировать налоговые преференции для СЭЗ на целесообразность поручил президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу заявил о необходимости серьезной модернизация фискальной политики и поручил правительству проанализировать все налоговые преференции для СЭЗ на целесообразность и эффективность.

«Серьезная модернизация нужна фискальной политики. Был принят и вступил в действие новый Налоговый кодекс, новый Таможенный кодекс. Переданы правительству полномочия по регулированию СЭЗ. Какие результаты мы имеем. Применение налоговых льгот при решении вопросов развития в той или иной отрасли стало повсеместным явлением. Предоставить налоговые льготы, конечно, проще и быстрее, нежели системно развивать отрасли, создавать рынки сбыта, настраивать отраслевое регулирование. Но надо помнить, что налоги – это народные деньги, за счет которых решаются долгосрочные общегосударственные задачи – образование, здравоохранение и так далее», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что повсеместное освобождение от налогов может привести к серьезным последствиям, сообщив, что только в 2018 году «было предоставлено льгот на сумму 4,5 трлн тенге».

Также глава государства не видит эффекта от деятельности специальных экономических зон.

«Доходы консолидированного бюджета сократились с 32% от валового внутреннего продукта в 2005 году до 18% в 2019 году. Объем условных потерь только в рамках СЭЗ составляет более 2 трлн тенге. Из бюджета в инфраструктуру 13 СЭЗ дополнительно вложено 340 млрд тенге. За этот период от СЭЗ получено только 170 млрд тенге налогов, создано всего 18 тыс. постоянных рабочих мест. Практически все СЭЗ имеют проблемы с качественным заполнением, то есть плохо управляются. Ощутимых результатов от деятельности СЭЗ за прошедшие 10-15 лет не наблюдается», - констатировал он.

«Поручаю правительству проанализировать весь спектр предоставляемых налоговых преференций на предмет эффективности и целесообразности. Закрывать все СЭЗ нельзя, нужно вдумчиво рассмотреть эту проблему, сбалансировано подойти к ее решению.», - сказал президент.