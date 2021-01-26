Токаев о проблеме с доступом к лекарствам: «По отчетам чиновников проблем нет»

Многие в Казахстане, кому положены бесплатные лекарства, сталкиваются с тем, что в поликлиниках их нет. Гражданам приходится покупать их за свой счет, тогда как по отчетам чиновников никаких проблем нет, заявил в ходе расширенного заседания правительства во вторник глава государства Касымх-Жомарт Токаев. Он заявил, что Генпрокутаруре уже поручено провести проверки, а виновные будут наказаны.

«Важно обратить внимание на факты отсутствия медикаментов и средств, которые по закону должны выдаваться отдельным категориям граждан. Бесплатно. Зачастую медучреждения говорят: их нет. И людям, в том числе из малообеспеченных групп, приходится приобретать лекарства за свой счет. В то же время по отчетам чиновников проблем нет. Все закуплено и осваивается на 100%. Генпрокуратуре уже поручено провести выборочные проверки по данному вопросу. По ее результатам надо принять меры к виновным лицам», - заявил Токаев.

При этом он считает, что «одними наказаниями проблему не решить», нужно «внедрять сплошную цифровизацию, чтобы каждый гражданин знал, что ему положено, заказывал лекарства и подтверждал их реальное получение онлайн».

«Это очень важная задача, и я прошу правительство обратить самое пристальное внимание этой задаче. Это госуслуга должна быть централизованной и проактивной, необходимо крайне рачительно относительно к затратам бюджета», - сказал президент.

Также он обратил внимание на изъяны в регулировании цен на лекарства и признаки ценового сговора в действиях ряда дистрибьюторов, импортеров. Токаев отметил, что снижение стоимости не должно приводить к снижению качества медизделий и медпрепаратов.

«Поручаю Минздраву и агентству по защите и развитию конкуренции продолжить работу в данном направлении по всем позициям лекарственных средств, закупаемых за счет бюджета. Вместе с тем следует бороться только с антиконкурентными действиями. Там, где лекарства дорогие по рыночным причинам, административное регулирование цен не уместно. Минздраву и агентству следует найти оптимальный баланс интересов», - поручил глава государства.

Кроме того, он поручил правительству совместно с акимами регионов и привлечением профессионального сообщества провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения, при этом сделать акцент на службах родовспоможения и реанимации, и принять меры по их оснащению медицинским оборудованием, лекарствами и изделиями. Как отметил Токаев, система здравоохранения «прошла жесткое испытание на прочность во время пандемии, высветились все системные проблемы отрасли».

«При этом пострадали другие медслужбы, что незамедлительно отразилось на здоровье населения. За прошлый год мы потеряли 156 матерей, рост смертности – в 2,8 раза. Это не просто сухие цифры статистики, это невосполнимые утраты для 156 семей. Среди основных причин высокого уровня материнской смертности,из года в год указывается слабая оснащенность родильных домов. В неудовлетворительном состоянии находится оснащенность реанимационных отделений, отсутствует оборудование и расходные материалы для лечения тяжелых пациентов», - констатировал Токаев.