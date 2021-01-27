Казахстан получил статус наблюдателя Европейской конференции гражданской авиации и стал третьей страной СНГ, принятой в ЕСАС, сообщает комитет гражданской авиации.

«Комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития и Авиационная администрация Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве с Европейской конференцией гражданской авиации. Сотрудничество будет охватывать вопросы безопасности полетов, расследования авиационных происшествий, авиационной безопасности, окружающей среды и других областей международной гражданской авиации», - говорится в сообщении КГА.

Комитет вел работу по присоединению Казахстана к ЕСАС в качестве наблюдателя более 5 лет. Теперь же республика получила возможность обсуждать безопасность полетов казахстанских перевозчиков, расширение географии полетов, проблемы окружающей среды, вопросы авиационной безопасности на общеевропейском уровне.

«Наблюдатели участвуют на всех открытых заседаниях и конференциях, проводимых ЕСАС. ЕСАС дает возможность наблюдателям получать техническую помощь в подготовке персонала и в процессе адаптирования евростандартов, осуществлять гармонизацию отечественного законодательства в сфере гражданской авиации с европейским. Кроме того, присутствие наших авиационных властей в ЕСАС позволит эффективно обеспечить интеграцию гражданской авиации Казахстана в мировое содружество в целом», - отмечают в КГА.

Участие в заседании в качестве наблюдателей также распространяется на Европейскую комиссию, ЕАSА, Евроконтроль, на директора Европейского регионального бюро ИКАО. ЕСАС работает в тесном сотрудничестве с другими региональными организациями и отдельными государствами-членами ИКАО, включая США, по ряду вопросов гражданской авиации.

В дальнейшем авиационные власти Казахстана планируют стать полноправным членом ЕСАС, что позволит участвовать на закрытых заседаниях и обеспечит дальнейшую работу по внедрению европейских стандартов гражданской авиации в стране.

Европейская конференция гражданской авиации является межправительственной структурой, которая создана в 1955 году. В нее входит 44 государства-члена, включая все 28 стран Евросоюза, а среди стран СНГ – Азербайджан и Армения. ЕСАС является дискуссионной площадкой для обсуждения перспектив авиатранспортного производства, интересов авиапассажиров и перевозчиков, проблем безопасности.