На первом этапе в Алматы планируют закупить 150 тыс. доз вакцины «Спутник V»

«Вакцинация планируется с 1 февраля российской вакциной «Спутник V». Она должна поступить 29 января в количестве 1 450 доз. Она уже распределена между сотрудниками наших ПМСП, больниц, инфекционных стационаров, работников санэпидстанции и работников скорой помощи. Первый этап привиться будут только те лица, которые рекомендованы министерством здравоохранения», - отметил Табынбаев.

По его словам, в феврале планируется получить 6 тыс. доз, а всего до июля, на первом этапе вакцинации, будет завезено 150 тыс. доз «Спутник V».

«150 тыс. доз вакцины «Спутник V» мы первично планируем получить в Алматы. Казахстанская вакцина закончит клинические испытания, третью фазу, только в июне месяце. Дальше будем распределять по рекомендациям Минздрава», - сказал глава управления.

Табынбаев также сообщил, что уже проведены испытания отечественной вакцины на 2 тыс. добровольцах, 590 человек уже прошли ревакцинацию. После завершения испытаний и получения одобрения казахстанская вакцина поступит для иммунизации населения.

