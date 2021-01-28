Парламент законодательно закрепил улучшение статуса «Центра сближения культур» в Алматы

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (категория 2)».

«В ноябре 2017 года на заседании 39-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО Центру был присвоен статус 2-й категории ЮНЕСКО. В июне 2019 года было подписано соглашение между правительством Республики Казахстан и ЮНЕСКО об организации Международного центра сближения культур – учреждения 2-й категории ЮНЕСКО. И логическим завершением проведенных работ является вопрос ратификации данного соглашения. И в этом ключе ратификация данного соглашения будет способствовать устойчивому развитию страны на международном уровне», - пояснила депутатам министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

По ее словам, центр будет уникальной платформой, направленной на проведение фундаментальных и прикладных исследований в области происхождения этносов, культур и религий, формирования межкультурных обществ и их идентичности, распространения ценностей межкультурного диалога в интересах мира и устойчивого развития среди международной аудитории. По мнению министра, присвоение «Центру сближения культур» статуса 2-й категории ЮНЕСКО отвечает национальным интересам страны, политически и социально-выгодной для Республики Казахстан, будет способствовать эффективному продвижению инициатив нашего государства в системе ЮНЕСКО.

Сам центр создан в 2015 году на базе Республиканского музея книги в Алматы. Его руководителем является Олжас Сулейменов. В соответствии с соглашением с ЮНЕСКО, правительство с 2018 года ежегодно выделяет для работы центра $200 тыс.