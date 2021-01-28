Садыр Жапаров вступил в должность президента Кыргызстана

В Кыргызской национальной филармонии проходит церемония
инаугурации вновь избранного президента Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщает
24.kg.
Говоря о приоритетных направлениях внешней политики, Жапаров пообещал продолжать укреплять отношения с Казахстаном.
«Нельзя не отметить помощь Казахстана и Узбекистана во время пандемии. С этими странами у нас одна история и судьба. Мы продолжим укрепление всесторонних отношений с нашими соседями, странами Центральной Азии и Турцией», - сказал он.
Кыргызстан также будет стремиться к широкому спектру взаимоотношений с США, Европой и азиатскими государствами, продолжит сотрудничество и работу со всеми международными и региональными организациями.
Новый президент также пообещал создать в стране рабочие места и вернуть мигрантов.
«Для меня большая гордость вместе с единомышленниками, современниками нести такую большую ответственность за будущее своего народа. У народа с долгой и насыщенной историей должно быть светлое будущее», - заявил Жапаров.