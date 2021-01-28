Садыр Жапаров вступил в должность президента Кыргызстана

Говоря о приоритетных направлениях внешней политики, Жапаров пообещал продолжать укреплять отношения с Казахстаном.

«Нельзя не отметить помощь Казахстана и Узбекистана во время пандемии. С этими странами у нас одна история и судьба. Мы продолжим укрепление всесторонних отношений с нашими соседями, странами Центральной Азии и Турцией», - сказал он.

Кыргызстан также будет стремиться к широкому спектру взаимоотношений с США, Европой и азиатскими государствами, продолжит сотрудничество и работу со всеми международными и региональными организациями.

Новый президент также пообещал создать в стране рабочие места и вернуть мигрантов.

«Для меня большая гордость вместе с единомышленниками, современниками нести такую большую ответственность за будущее своего народа. У народа с долгой и насыщенной историей должно быть светлое будущее», - заявил Жапаров.