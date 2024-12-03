Бектенов поручил подключить все сельские школы к интернету до начала нового учебного года

До конца 2025 года министерство просвещения и акиматы должны создать сеть минимум из 200 опорных школ, заявил во вторник на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов. Кроме того, он поручил к 1 сентября подключить все сельские школ к высокоскоростному интернету.

«Министерству просвещения совместно с акиматами до конца 2025 года совместно с акимами регионов создать сеть не менее 200 опорных школ по опыту Актюбинской области. Надо принять системные меры по повышению компетенции учителей сельских школ. Необходимо иметь четкую дорожную карту по повышению потенциала малокомплектных школ. Акимам следует взять на контроль реализацию запланированных мер в опорных школах», - сказал Бектенов.

Кроме того, он поручил акиматам регионов до сентября 2025 года открыть комьюнити-центры или филиалы внешкольных организаций для доступности различных кружков и секций. И к этому же сроку – подключить сельские школ к высокоскоростному интернету, а при необходимости – привлечь к этой работе частных операторов связи.

Бектенов напомнил, что в рамках концепции развития сельских территорий запланировано до 2027 года строительство порядка 180 школ. В этом году введены в эксплуатацию 42 сельские школы, за последние три года в селах модернизировано порядка 2,5 тыс. школ.

Вместе с тем премьер указал на проблемы: 57% трехсменных и 76% школ находятся в селах. Трехсменное обучение остается в основном в Алматинской и Туркестанской областях, аварийные школы – в Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.

«В малокомплектных школах из-за нехватки учителей один педагог обучает сразу нескольким предметам. Мало специалистов с высокой квалификацией, особенно по математике, физике, иностранным языкам. В итоге это привело к главной проблеме – существенному разрыву в качестве обучения между сельскими и городскими школами», - констатировал Бектенов.

В июне этого года в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности обещали, что до конца года около 2 тыс. школ в Казахстане будут подключены к интернету Starlink. Кроме того, над установлением станций сопряжения в Казахстане работает и компания OneWeb, и «в начале 2025 года они уже будут иметь возможность на коммерческой основе предоставлять эти услуги», говорил министр.

Отметим, что еще в октябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством срочную задачу – обеспечить сельские школы скоростным интернетом. Он пообещал проверить исполнение поручения через полгода.