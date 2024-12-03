Активная фаза строительства ТЭЦ в Кокшетау начнется летом 2025 года, заявил аким региона

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК во вторник сообщил, что «активная фаза» строительства новой угольной ТЭЦ в Кокшетау начнется летом 2025 года.

«Мы определили место расположения ТЭЦ. Летом начнется активная фаза строительства», - сказал аким.

Он также объяснил, почему была выбрана российская компания: «Она субсидирует правительством под 7%. Других таких нет, которые бы предлагали свои субсидии под 7% на 20 лет».

Также он добавил, что у этой компании есть «большой технологический опыт в этом направлении».

Ранее Казахстан подписал соглашение с Россией о строительстве трех новых угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями по проектам с двух сторон определены ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго».

В сентябре этого года министр энергетики Алмасадам Саткалиев говорил, что строительство ТЭЦ в Кокшетау начнется 10 сентября и что уже решены вопросы с льготным финансированием. По его словам, на первом этапе станция будет строиться по требованиям казахстанского экологического законодательства, а на втором – по европейским стандартам.

В иле министр говорил, что ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будут сданы в эксплуатацию в 2028 году.

В конце ноября министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщал, что окончательная схема финансирования строительства трех ТЭЦ еще прорабатывается, суммы кредита в соглашении нет, планируется подписать допсоглашение. И к началу первого квартал в ведомстве смогут точно сказать точные суммы. При этом он уточнял, что ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будут строиться за счет привлеченных инвестиций, и, возможно, за счет собственной части группы «Самрук-Казына».