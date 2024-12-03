В Конгрессе США заявили о лабораторном происхождении COVID-19 в Ухане

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, вероятно, появился в результате несчастного случая в лаборатории Уханьского института вирусологии. К такому выводу спустя два года пришли исследователи происхождения COVID-19 в конгрессе США.

«Спустя четыре года после начала самой страшной пандемии за последние 100 лет, масса доказательств все больше поддерживает гипотезу лабораторной утечки. С момента начала работы Специального подкомитета в феврале 2023 года, все больше и больше высокопоставленных чиновников разведки, политиков, научных редакторов и ученые все чаще поддерживают гипотезу о том, что COVID-19 возник в результате несчастного случая, связанного с лабораторией или исследованием», - говорится в докладе.

В январе 2021 года Госдепартамент США опубликовал информационный бюллетень, в котором говорилось, что у американского правительства «есть основания полагать», что несколько исследователей в лаборатории города Ухань заболели осенью 2019 года, еще до первого выявленного случая COVID-19.

В 2023 году национальная разведка США подтвердила этот вывод, заявляя, что ученые из Уханьского института вирусологии создали комбинации SARS, с помощью генной инженерии попытались клонировать другие несвязанные с ними коронавирусы. Позднее разведка утверждала, что, несмотря на то что Уханьский институт вирусологии позиционировал себя как гражданское учреждение, в то же время сотрудничал в секретных проектах с китайскими военными минимум с 2017 года.

Всего американские законодатели представили пять аргументов в поддержку версии о лабораторном происхождении COVID-19: вирус имеет уникальные биологические характеристики, не встречающиеся в природе; все случаи заражения происходят от одного источника; лаборатория работала с недостаточными уровнями биологической безопасности; сотрудники Уханьского института вирусологии заболели осенью 2019 года, за несколько месяцев до обнаружения COVID-19 на рынке диких животных.

В ноябре Тим Спектор, профессор Королевского колледжа Лондона, также выразил мнение, что утечка из лаборатории является наиболее вероятным источником пандемии, указывается в докладе.

Ранее, в сентябре, группа ученых из США, Великобритании, Франции и других стран заявили, что распространение вируса началось с рынка морепродуктов в Ухане, где продавали диких животных. По данным исследователей, поздней осенью 2019 года несколько продавцов незаконно продавали животных, способных заражаться вирусом, включая бамбуковых крыс и енотовидных собак. Большинство продавцов находились в западном крыле рынка, где были зафиксированы самые ранние и большинство случаев заражения COVID-19. А исследования также показали, что животные были инфицированы. Однако ученые при этом называли два варианта распространения вируса: от животных к человеку или наоборот.

«Несколько вероятных промежуточных хозяев SARS-CoV-2 присутствовали в том самом месте в Ухане, с которым COVID-19 был впервые эпидемиологически связан. Невозможно сделать вывод о том, какой из этих видов мог быть инфицирован и/или ввел вирус на рынок, основываясь только на этих данных», - говорилось в статье.

Ученые также подчеркивали, что было высказано предположение, что вирус могли занести люди на рынок, и наиболее вероятно, что заражение людей произошло раньше, чем первые задокументированные случаи, включая неустановленные случаи или контакты с ними. Однако SARS-CoV-2, скорее всего, появился на рынке или в его цепочке поставок.

«Занос вируса человеком, связанный с торговлей животными, дает одно из объяснений этого, и нельзя исключать занос вируса торговцем животными или фермером, но эти гипотезы оспариваются филодинамическими доказательствами множественных перетоков», - заявили ученые.