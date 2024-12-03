20 млрд тенге на очистку реки в Атбасаре никогда не выделят, заявил аким Акмолинской области

На очистку реки Жабай, которая в этом году вышла из берегов и вновь затопила город Атбасар, нужно 20 млрд тенге, но их не выделят никогда, заявил во вторник в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Поэтому решать проблему будут другими способами.

«Мы рассматривали (проект по очистке русла реки Жабай – В.). 20 млрд тенге, наверно, никогда не выделят на это», - признал Ахметжанов.

Поэтому, подчеркнул он, акимат будет решать проблему с паводками другими способами. В частности, 450 семей переселят из паводкоопасной зоны, приобретут земснаряды и построят три шлюза на дамбе.

«Проект (по очищению русла – В.) мы не сворачиваем. Мы проект решаем другим способом – более экономичным, более простым. В этом году мы приобрели земсаряд, основные протоки прочистили, работа будет продолжена. В следующем году, возможно, еще один земснаряд (купим – В). Один земснаряд стоит 87 млн тенге», - объяснил аким области.

По его словам, 20 млрд тенге необходимо на строительство железобетонной дамбы, однако и она не может исключить риск наводнения.

По подсчетам акимата, порядка 4 млрд тенге нужно на переселение жителей в более безопасные районы Атбасара, 87 млн тенге – стоимость земснаряда, еще 100 млн тенге нужно на три водопропускных шлюза.

«Вот этот комплекс мероприятий минимизирует подтопления», - заключил Ахметжанов.

Напомним, чиновники заявляли о необходимости строительства дамбы на реке Жабай еще после паводков 2017 года. Но аким области Малик Мурзалин засомневался в целесообразности строительства промышленной дамбы. Тогда он предположил, что дешевле будет построить жилье на 300 человек, которые подпадают в зону риска во время весенних паводков. После этого было заявлено, что власти займутся очисткой русла реки Жабай.

Во время паводков 2024 года аким Атбасара Аманбек Калжанов заявил «Власти», что не может делать углубительную работу на реке, так как там нужна техника. Он напомнил, что в 2018 году началась работа по подготовке проекта по очистке реки Жабай, а на его реализацию нужно больше 20 млрд тенге. При этом сомневался, что в бюджете найдут такие деньги.