В Казахстане создано агентство по финансовому мониторингу

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан. Документом создается новое агентство – по финансовому мониторингу.

«Образовать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений», - говорится в документе.

Администрация президента и правительство определят штатную численность нового ведомства, причем за счет перераспределения штатной численности Минфина и соответствующей подведомственной организации.

Также президент подписал указ о назначении председателем нового агентства Жаната Элиманова, который ранее возглавлял комитет по финмониторингу министерства финансов.