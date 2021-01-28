Он включает в себя 31 символ
Усовершенствованный казахский алфавит на латинице представили в правительстве
ИЛЛЮСТРАЦИЯ АСЫЛХАНА НАЗИРА

Тамара Вааль, Vласть

В Казахстане провели работу по усовершенствованию алфавита казахского языка на латинской графике. И в четверг, в ходе заседания Национальной комиссии, представлен новый проект алфавита, который включает в себя 31 символ.

«Усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка. Специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ), которые часто используются в международной практике», - сообщает сайт премьер-министра.

Алфавит соответствует принципу «один звук — одна буква», закрепленному в письменной практике казахского языка. Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023-2031 год.

«Усовершенствованная версия алфавита даст новый импульс развитию казахского языка и будет способствовать его модернизации в соответствии с современными тенденциями. В предстоящий период необходимо провести большую подготовительную работу по постепенному переходу на латинскую графику казахского языка», - отметил премьер-министр Аскар Мамин, поручив провести широкую информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам усовершенствованного алфавита казахского языка на основе латинской графики.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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