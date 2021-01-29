Отдельные чиновники восприняли свои должности как личный высокодоходный бизнес
Около 50 уголовных дел заведено в Казахстане по фактам хищения средств, выделенных на анткризисные меры
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

По итогам 2020 года Агентством по противодействию коррупции зарегистрировано 100 уголовных дел, из которых почти половина – по хищениям средств, выделенных на антикризисные меры. Как заявил в пятницу в ходе отчетной коллегии ведомства глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев, чиновники не боялись ни законов, ни бога.

Как отметил Шпекбаев, 2020 год стал одним из самых тяжелых в истории человечества. Беспрецедентный стресс-тест прошли государственные аппараты по всему миру, столкнувшись с масштабным снижением уровня доверия граждан.

«В условиях пандемии, когда народ возлагал надежды на тех, кому делегированы властные полномочия, отдельные беспринципные чиновники и топ-менеджеры, не боясь ни закона, ни бога, восприняли свои должности как высокодоходный личный бизнес, занявшись хищением бюджетных средств и получая на системной основе взятки. Обогащение на горе своего народа равносильно предательству и убийству», - заявил он.

Всего антикоррупционной службой зарегистрировано 100 уголовных дел, из них почти половина – это хищения средств, выделенных на антикризисные меры. Также пресечены факты приобретения 132 аппаратов ИВЛ по завышенной стоимости на сумму более 2 млрд тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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