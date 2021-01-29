Около 50 уголовных дел заведено в Казахстане по фактам хищения средств, выделенных на анткризисные меры

По итогам 2020 года Агентством по противодействию коррупции зарегистрировано 100 уголовных дел, из которых почти половина – по хищениям средств, выделенных на антикризисные меры. Как заявил в пятницу в ходе отчетной коллегии ведомства глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев, чиновники не боялись ни законов, ни бога.

Как отметил Шпекбаев, 2020 год стал одним из самых тяжелых в истории человечества. Беспрецедентный стресс-тест прошли государственные аппараты по всему миру, столкнувшись с масштабным снижением уровня доверия граждан.

«В условиях пандемии, когда народ возлагал надежды на тех, кому делегированы властные полномочия, отдельные беспринципные чиновники и топ-менеджеры, не боясь ни закона, ни бога, восприняли свои должности как высокодоходный личный бизнес, занявшись хищением бюджетных средств и получая на системной основе взятки. Обогащение на горе своего народа равносильно предательству и убийству», - заявил он.

Всего антикоррупционной службой зарегистрировано 100 уголовных дел, из них почти половина – это хищения средств, выделенных на антикризисные меры. Также пресечены факты приобретения 132 аппаратов ИВЛ по завышенной стоимости на сумму более 2 млрд тенге.