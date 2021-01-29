МВД отказывается от проведения внешнего анализа коррупционных рисков
Минсельхоз, МВД и комитет госдоходов остаются самыми коррумпированными госорганами – Шпекбаев
фото со страницы МСХ в Facebook

Тамара Вааль, Vласть

Министерство внутренних дел, министерство сельского хозяйства и комитет государственных доходов лидируют в антирейтинге по борьбе с коррупцией, заявил в пятницу в ходе коллегии Агентства по борьбе с коррупцией председатель ведомства Алик Шпекбаев.

«Министерство сельского хозяйства по-прежнему остается одним из антилидеров по итогам комплексного антикоррупционного мониторинга. Ведомством не в полной мере исполняются наши рекомендации, особенно в части совершенствования порядка субсидирования сельхозтоваропроизводителей. Это создает не только коррупциогенность, но и ставит бизнес в неравные условия. Как говорится, богатые богатеют, бедные беднеют», - заявил Шпекбаев.

Что касается министерства внутренних дел, то здесь, несмотря на поручение первого президента о масштабировании проекта «Адалдық алаңы» на уровне всех регионов и центральных госорганов, ведомство «блокирует открытие проектного офиса, будто проблема бытовой коррупции там уже решена». Необъясним отказ и в проведении внешнего анализа коррупционных рисков, отметил Шпекбаев.

«Полноценные превентивные меры отсутствуют и у комитета госдоходов, наглядным подтверждением чему служат регулярные жалобы граждан и бизнеса на систематические поборы в таможенных и налоговых органах», - также подчеркнул он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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