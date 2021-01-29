Антикоррупционная служба расследует хищения средств при строительстве модульных больниц в Алматы и Шымкенте

Антикоррупционная служба расследует два уголовных дела по фактам хищения средств при строительстве модульных больниц в Алматы и Шымкенте, но пока проводятся экспертизы, все проверяется, подозреваемых нет, сообщил глава первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Мурат Ахметов.

«По модульным больницам у нас в агентстве имеется два дела. Не только в Алматы, но и в городе Шымкент расследуется. По результатам проведенных актов госаудита были установлены определенные суммы, по которым назначены экспертизы. По их окончанию будут приняты окончательные процессуальные решения», - сказал Ахметов в пятницу в ходе коллегии ведомства.

Он отметил, что сейчас проводится госэкспертиза по проектно-сметной документации, поэтому окончательная сумма будет озвучена по результатам расследования.

«Стоимость больниц каждой из них – 5,5 млрд тенге. Хищение будет доказываться, сейчас идут процессуальные действия, подозреваемых нет», - уточнил Ахметов, добавив, что «подозреваемый будет установлен по результатам добытых доказательств».

«По фактам неправомерного завышения (стоимости – V) проводятся экспертизы. При проектно-сметной документации и в ходе строительства. Строительные экспертизы назначены. Все проверяется полностью», - сказал представитель антикоррупционной службы.

Расследование займет до двух месяцев, уточнил он. Ахметов также сообщил, что «в рамках расследуемого дела для объективности рассматриваются все участники данного факта и по результатам проведенных товароведческих, строительных, государственной экспертизы и только после этих мероприятий будем устанавливать (подозреваемых – V) лиц».