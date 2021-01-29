Вопрос использования экспресс-тестов на коронавирус рассматривается – Бекшин

«В первом полугодии были у нас экспресс-тесты китайского производства, но эффективность их была недостаточной. В связи с этим было принято решение, что все регистрации заболеваний будут проводиться на основании лабораторного подтверждения именно ПЦР-теста. Но мы видим, что сейчас появились экспресс-тесты высокого качества, в некоторых случаях они по своей эффективности сравнялись с ПЦР-тестами, и многие страны – Япония, Сингапур, Южная Корея, США, РФ – уже применяют экспресс-тесты. Мы тоже сейчас ставим этот вопрос, я думаю, что и в Казахстане этот вопрос решится», - сказал Бекшин.

Он сообщил, что в Алматы создана научная группа, которая изучит качество экспресс-тестов, «поскольку поставщиков много, и мы должны именно на научной основе, при консультации и экспертизы экспертов ВОЗ, принять выверенное решение, чтобы использовать наиболее эффективные и достоверные экспресс-тесты».

«А то, что экспресс-тесты дают огромную экономию, – это понятно, что не нужно специализированного оборудования. За 15 минут можно поставить диагноз. Допустим, сейчас когда возвращаются наши граждане без справок с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, вынуждены их, во-первых, сопроводжать в гостиничные номера, предоставлять питание, медобслуживание. Ну и бесплатное тестирование. Это большие затраты. А экспресс-тестирование позволит нам в течение 15 минут решать этот вопрос и отпускать наших граждан, пассажиров, которые прибыли в Казахстан. Мы тоже рассматривали этот вопрос. Можно его применять, например, на границе, на въездах, даже внутри страны тоже можно применять экспресс-тесты», - предлагает Бекшин.

Также экспресс-тесты можно применять при поступлении как экстренных больных, так и при плановых госпитализациях. Бекшин уверен, что «внедрение экспресс-тестирования позволит обезопасить даже медработников».

«То есть на сегодня вариантов применения экспресс-тестов достаточно много, и я думаю, что за ними будущее», - заявил главный санврач города.