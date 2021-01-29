12 стратегических направлений вошли в Национальный план развития Казахстана до 2025 года

Сегодня в Акорде под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось третье заседание Высшего cовета по реформам, на котором рассмотрели проект Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года, новую систему государственного планирования, Концепцию развития государственного управления до 2030 года, плана приватизации на 2021-2025 годы, а также пакет срочных реформ и проведение национальной переписи населения, сообщает пресс-служба президента.

Токаев подчеркнул, что обновленная система госпланирования должна «выстроить более гибкую архитектуру программных документов, повысить взаимосвязанность стратегического и бюджетного планирования, четко закрепить прямую ответственность руководителей госорганов и организаций за выполнение поставленных задач».

Определены три ключевых направления дальнейшего развития Казахстана: качество институтов, благополучие граждан, сильную экономику. Основным документом, определяющим задачи на среднесрочную перспективу, станет Национальный план развития страны до 2025 года, в котором будет отражено видение по развитию важнейших отраслей, ориентиры по совершенствованию ключевых политик.

Представленный правительством проект Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года состоит из 12 стратегических направлений по основным блокам развития: институциональному, экономическому и социальному. Ключевыми результатами плана должны стать выход на траекторию роста на уровне более 5% к 2025 году, увеличение доли МСБ в ВВП до 35%, объема инвестиции в основной капитал – до 30% от ВВП, несырьевого экспорта – в 2 раза до 41 млрд тенге, производительности труда – на 45%. А меры по повышению уровня и качества жизни казахстанцев будут способствовать увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет. Также планируется улучшить позиции Казахстана в международных рейтингах (по показателям знаний учащихся, цифровой конкурентоспособности, индекса верховенства закона).

Сообщается, что национальные проекты будут ориентированы на решение узловых проблем в той или иной сфере, максимально предметными, направленными на получение конкретного результата в определенный период. Сейчас проводится работа по разработке проектов по цифровизации, развитию агропромышленного комплекса, предпринимательства, конкуренции, защите окружающей среды и ряд других. Токаев поручил утвердить эти документы до 1 июля.

Президент также поручил предусмотреть активное вовлечение компетентных экспертов в обсуждение отраслевых вопросов, а в случаях, когда затрагиваются наиболее важные общественные интересы, – и широкого круга граждан.

Токаев отметил, что от качества реализации Нацплана будет зависеть, какой будет наша страна в среднесрочной перспективе. Поэтому его неотъемлемой частью должна стать подробная карта стратегических показателей – закрепление за каждым госорганом и крупной квазигосударственной организацией перечня конкретных показателей, которые они должны достичь за установленный период. При этом значения показателей не должны быть оторванными от реалий, но в то же время нельзя ставить легкодостижимые и не мотивирующие индикаторы.

«В совокупности все индикаторы должны отражать достижение нашей главной цели – повышение уровня конкурентоспособности и вхождение в число наиболее развитых государств мира», - заявил Токаев.

Учитывая, что многие из предлагаемых реформ в рамках Национального плана развития потребуют внесения изменений в ряд законодательных актов, включая Предпринимательский, Бюджетный и Налоговый кодексы, глава государства отметил необходимость конструктивного взаимодействия правительства с парламентом: «Депутатский корпус должен будет обеспечить всю необходимую законодательную базу для успешной реализации Нацплана».

Вместе с тем реализация Концепции развития государственного управления до 2030 года обеспечит переход от административно-контрольной ориентированности к сервисной модели взаимодействия государства и населения, в рамках которой главными ценностями станут человек и его благополучие. Документ определяет подходы к повышению профессионализма госаппарата, его подотчетности обществу, совершенствованию регуляторной политики, повышению эффективности оказания госуслуг, оптимизации квазигоссектора, развитию местного самоуправления и т.д. В целом заложенные в Концепции меры будут способствовать росту эффективности госаппарата и его открытости, что повысит степень доверия к институтам государственного управления. Предполагается, что основные положения документа будут реализованы до конца 2025, при этом большинство инициатив будет имплементировано уже в текущем году. Токаев поручил правительству принять детальный план действий с выделением соответствующих ресурсов.