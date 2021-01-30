Скончался главный редактор «Информбюро» Михаил Дорофеев

В Алматы на 49-м году жизни скончался журналист и главный редактор издания «Информбюро» Михаил Дорофеев, подтвердили Vласти в инвестиционной компании Верный Капитал, владеющей информационным ресурсом.

Дорофеев начинал карьеру в СМИ Атырауской области, затем продолжил в республиканских медиа – на телеканале КТК, в газетах «Экспресс К», «Город» и «Мегаполис» (в качестве заместителя главного редактора). Занимал управленческие позиции на республиканских телеканалах, в том числе работал генеральным директором ТОО «Телевидение г. Астана» и генеральным продюсером ТОО «Телекомпания «Эра». В разные годы был ведущим телевизионных программ «Портрет недели» (КТК), «Формула личности» (Казахстан, Астана-ТВ), «Тема» (телеканал «Астана»), «Открытый диалог» («Хабар»).

Редакция Vласти выражает свои соболезнования семье, близким и коллегам Михаила Дорофеева. Мы скорбим вместе с вами.