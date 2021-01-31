В первые часы акций были задержаны 145 человек
​В России вновь проходят митинги в поддержку политика Алексея Навального
Фото youtube.com

На акции протеста вышли уже вышли около 150 жителей Владивостока. Митинги также возобновляются в других городах Дальнего Востока и Сибири. К 12.20 по времени Москвы «ОВД-инфо» сообщает о 145 задержанных, пишет издание VTimes.

75 задержанных сегодня людей —жители Владивостока, среди них есть журналисты. В этом городе протестующие водили хоровод вокруг заглохшего аэробота «Тайфун 1000К» и капитана полиции, скандируя: «Моя Россия сидит в тюрьме!». На берегу Амурского залива их ожидали сотрудники ОМОНа — изначально они отказывались идти на лед из-за тяжелого обмундирования, но затем все же двинулись и оттеснили протестующих.

31 января по всей России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального. Штабы Навального анонсировали митинги и шествия в 142 городах. В Москве акции протеста запланированы на 12.00.

За два дня до митингов власти Москвы закрыли семь станций метро в центре города. Эти действия мотивировали «поступающими из средств массовой информации и сети интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях». Полиция также перекрыла подходы к СИЗО «Матросская Тишина», где находится Алексей Навальный.


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