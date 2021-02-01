Президенты намерены вывести сотрудничество стран на новый уровень
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Токаев обсудил с Жапаровым его визит в Казахстан
Фото Жанары Каримовой

По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Акорда.

Токаев вновь поздравил Жапарова с избранием на должность президента Кыргызстана. Главы государств подтвердили «незыблемость казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, выразили готовность к активной совместной работе для вывода двустороннего взаимодействия на новый уровень».

Также был рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе вопросы подготовки к визиту кыргызского лидера в Казахстан.

Ранее в телефонном разговоре с Токаевы Жапаров обещал, что совершит свой первый визит в качестве главы государства в Казахстан. Но позже стало известно, что его первый визит будет в Россию.

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