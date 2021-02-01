Air Astana запускает временный рейс из Атырау во Франкфурт вместо рейса в Амстердам, сообщает Sputnik Казахстан .

«С 3 февраля авиакомпания Air Astana вводит временный рейс Атырау – Франкфурт по причине вынужденной отмены рейсов Атырау – Амстердам из-за ужесточения санитарных требований со стороны властей Нидерландов», - говорится в сообщении авиакомпании.

Рейс Атырау – Франкфурт будет выполняться по средам. Стоимость билетов эконом-класса - от 311,5 тыс. тенге, бизнес-класса - от 1,4 млн.

В авиакомпании напомнили, что «пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с санитарными мерами безопасности в аэропорту и на борту, а также с карантинными требованиями по приезду в Германию и по возвращению в Казахстан».

В конце января власти Нидерландов ужесточили требования для иностранных граждан, въезжающих в страну. Все прибывающие должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а посещающие Нидерланды – справку с отрицательным результатом экспресс-теста.