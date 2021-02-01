Казахстан ратифицировал соглашение о взаимодействии стран СНГ на случай ядерных аварий

Главой государства подписан закон «О ратификации соглашения о взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий», сообщает Акорда.

Как сообщалось, страны СНГ будут сотрудничать и оперативно помогать друг другу в случае возникновения любых инцидентов, связанных с использованием атомной энергии в мирных целях. Соглашение позволит упростить процедуры трансграничного перемещения специализированных аварийно-спасательных формирований, специалистов, оборудования, транспортных средств и материалов, используемых в качестве технического оснащения этих формирований в случае возникновения ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации.

Также ратификация документа позволит оперативно предоставлять информацию и помощь между государствами-участниками СНГ в случае возникновения ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации.