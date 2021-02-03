Компания удостоена двух наград за визуальное отображение
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Samsung получила премии CES 2021 Innovation Awards за яркие решения в сегменте Smart TV

Продукты и сервисы в направлении Visual Display (визуальное отображение) Samsung Electronics выиграли престижные награды CES 2021 Innovation Awards за разработку передовых решений, которые объединяют эффектный дизайн и новейшие технологии.

Победу в категории «Устройства визуального отображения и цифровое изображение» одержал The Premiere LSP9T – первый в мире ультракороткофокусный проектор с сертификацией HDR10+. Не нужно устанавливать устройство на расстоянии или закреплять его на потолке, Premiere можно расположить под стеной и проецировать на нее изображение в качестве 4К и с диагональю 130 дюймов! Встроенные многоканальные динамики с технологией Acoustic Beam выдают звук кинематографичного качества. Проектор работает на платформе Samsung Smart TV Tizen с приложениями для стриминга и функцией трансляции контента. Настоящий кинотеатр у себя дома… или в любом удобном месте.

Лауреатом в категории «Стриминг» стал Samsung TV Plus – видеосервис для Samsung Smart TV, предоставляющий бесплатное телевидение и доступ к более чем 160 каналам, включая самые популярные новостные, спортивные, развлекательные и многие другие. Миллионы людей уже используют Samsung TV Plus, предустановленный на всех телевизорах Samsung Smart TV 2016-2020 годов выпуска и доступный для бесплатной загрузки на ряде мобильных устройств Galaxy, что делает его одним из лучших OTT-сервисов на платформе Samsung Smart TV. Пользователи могут бесплатно смотреть контент Samsung TV Plus, просто подключившись к интернету, без подписок и кредитных карт.

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