Судовладельцев, заходящих в казахстанские воды, обяжут страховать случаи затопления судна

На Каспийском море с 2014 по 2020 годы произошли 44 аварийные ситуации, из которых 48% – с участием иностранных судов, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. Поэтому в рамках проекта закона «О ратификации Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года», который одобрила палата, судовладельцев обяжут страховать такие случаи.

«Ратификация конвенции создаст необходимые условия для защиты интересов Республики Казахстан при возникновении морских аварий и позволит установить обязанность судовладельцев, заходящих в казахстанские воды, страховать свою ответственность либо иметь иное финансовое обеспечение за удаление затонувшего судна. Это даст также возможность Казахстану предъявлять требование о компенсации расходов по подъему судна напрямую страховой компании без участия судовладельца», - рассказал Атамкулов.

Кроме того, в таком случае Казахстан сможет получить гарантии от морской администрации государства-флага в виде выданного им свидетельства о страховании в выполнении судовладельцем своих обязательств по подъему судна и ликвидации последствий аварии. Также документом будет определяться порядок действий Морской администрации Казахстана, судовладельца и морской администрации иностранного судна при возникновении морской аварии.