Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток

Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова за ретвит с указанием времени акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Об этом сообщил корреспондент «Медиазоны» Егор Сковорода, пишет издание.

Судья Александр Меркулов признал Смирнова виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Меркулов отказал в большинстве ходатайств защиты — о вызове в суд оперативника Центра «Э» Гребенчукова, рапорт которого лег в основу дела, и полицейских, которые задерживали Смирнова, а также о допросе жены журналиста в качестве свидетеля и о назначении лингвистической экспертизы.

Причиной административного дела стал ретвит чужой шутки о внешнем сходстве главного редактора с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Запись, которую ретвитнул Смирнов, была проиллюстрирована коллажем с фотографией музыканта и указанием времени акции. Таким образом, сказано в полицейском протоколе, Смирнов «совершил организацию публичного мероприятия».