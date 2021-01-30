Близкий к Путину олигарх заявил, что владеет дворцом под Геленджиком

Телеграм-канал Mash, связанный, по данным издания Insider, с администрацией президента России, опубликовал видео, где бизнесмен Аркадий Ротенберг утверждает, что «дворец Путина» на мысе Идокопас в Геленджике якобы принадлежит ему, пишет "Новая газета" .

«Сейчас это уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект <…> Место шикарное», — рассказал Ротенберг. Он утверждает, что хочет там построить апарт-отель, поэтому там «так много комнат».

Бизнесмен добавил, что приобрел дворец «несколько лет назад»: «Это шикарное место, располагающее, чтобы сделать там отель <…> Пройдет полтора-два года я вас приглашу и вы посмотрите на ту красоту, которая там будет». Ротенберг утверждает, что решил рассказать о своем владении из-за «скандала» вокруг «дворца Путина». «Там нет ничего незаконного», — уверил бизнесмен. Состояние стройки, по его словам, «пока неудовлетворительное».

Накануне тот же телеграм-канал показал видео внутри "дворца Путина", заявив, что там сейчас идет ремонт.

Фильм о роскошном дворце под Геленджиком выпустил Алексей Навальный, он собрал более 103 млн. просмотров.