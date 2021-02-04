Еще 82 случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

На 2 февраля в Казахстане зарегистрировано 82 случая коронавирусной пневмонии, 2 случая с летальным исходом, выздоровели 253 человека, сообщает Минздрав.

Больше всего случаев зарегистрировано в Алматинской области 12. В Жамбылской области – 10, в Восточно-Казахстанской области – 9, по 8 случаев – в Шымкенте и Акмолинской области, в столице – 7, в Костанайской области – 6, по 4 случая – в Алматы, Актюбинской, Мангистауской областях, по 3 – в Атырауской и Северо-Казахстанской областях, 2 случая – в Павлодарской области.

Всего за период с 1 августа 2020 года зарегистрировано 48 087 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 573 человека, выздоровели – 36 482.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 11 человек, выздоровели – 1 110. Общее число умерших достигло 2 576, выздоровели всего – 172 209.

На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 886 человек (16 854 КВИ+ и 11 032 КВИ-), из них в стационарах находится 5 799 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 087 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 259 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 57 пациентов, на аппарате ИВЛ – 53.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 239 726.

