Создать образовательный проект для школьников и студентов стран ЕАЭС в области новых технологий предложил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения к участникам и гостям форума Digital Almaty предложил создать образовательный проект для школьников и студентов стран Евразийского экономического союза в области новых технологий, сообщает Sputnik Казахстан .

«Предлагаю рассмотреть возможность создания межгосударственной образовательной инициативы для школьников и студентов в области новых технологий и искусственного интеллекта», - сказал Токаев.

Он добавил, что будущее мира – за технологиями и инновациями, а конкуренция в этом направлении крайне высока.

Токаев отметил, что «по оценкам аналитиков, в 2021 году рынок технических и программных решений, направленных на развитие искусственного интеллекта, беспроводных систем, вырастет на 35% и составит $12 млрд».

«В таких условиях нам необходима гармонизация подходов и общая координация деятельности в этой сфере», - сказал он.