Создать образовательный проект для школьников и студентов стран ЕАЭС в области новых технологий предложил Токаев

Он указал на необходимость гармонизации подходов и координации деятельности в этой сфере
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения к участникам и гостям форума Digital Almaty предложил создать образовательный проект для школьников и студентов стран Евразийского экономического союза в области новых технологий, сообщает Sputnik Казахстан.
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