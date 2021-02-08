Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на автодорогу близ Усть-Каменогорска

В 23 километрах от Усть-Каменогорска совершил вынужденную посадку самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс Усть-Каменогорск – Зайсан, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития.