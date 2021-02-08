Пострадавших нет
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Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на автодорогу близ Усть-Каменогорска
Фото Sputnik / Виталий Аньков

В 23 километрах от Усть-Каменогорска совершил вынужденную посадку самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс Усть-Каменогорск – Зайсан, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития.

«Пилот доложил о потери двигателем мощности. Самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу в 23 километрах южнее Усть-Каменогорска. Пострадавших нет. Повреждений самолета нет», - говорится в сообщении.

На борту находились 3 человека экипажа и 2 медработника.

На место выехали представители управления по расследованию авиапроисшествий МИИР.

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