Нурлан Сауранбаев возглавил КТЖ

Сегодня Сауранбаев распоряжением главы государства был освобожден от должности заведующего отделом госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента. Сауранбаев занимал ее с января 2019 года, оставаясь одним из немногих чиновников админстрации президента, сохранивших пост после отставки Нурсултана Назарбаева в марте 2019 года.

53-летний Сауранбаев – выпускник КазГУ им. Кирова, Центра обучения нефтяной промышленности в США и Национального университета обороны им. первого президента. В разные годы работал в частном секторе, нацкомпаниях «КазМунайГаз» и КТЖ, был вице-министром индустрии и новых технологий, замминистра обороны, акимом Шымкента.