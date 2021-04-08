Ранее он был освобожден от должности завотдела администрации президента
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Нурлан Сауранбаев возглавил КТЖ
Фото primeminister.kz

Решением правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Нурлан Сауранбаев назначен на должность председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», сообщает пресс-служба премьер-министра.

Сегодня Сауранбаев распоряжением главы государства был освобожден от должности заведующего отделом госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента. Сауранбаев занимал ее с января 2019 года, оставаясь одним из немногих чиновников админстрации президента, сохранивших пост после отставки Нурсултана Назарбаева в марте 2019 года.

53-летний Сауранбаев – выпускник КазГУ им. Кирова, Центра обучения нефтяной промышленности в США и Национального университета обороны им. первого президента. В разные годы работал в частном секторе, нацкомпаниях «КазМунайГаз» и КТЖ, был вице-министром индустрии и новых технологий, замминистра обороны, акимом Шымкента.

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