В Карагандинской области с 12 апреля ужесточают карантин

В частности, в регионе полностью запрещена деятельность развлекательных учреждений, за исключением объектов в Караганде, в которых реализуется пилотный проект Ashyq. Также под запретом находится деятельность букмекерских контор, детских развлекательных центров, включая игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях, банкетных залов, театров и кинотеатров, концертных залов, цирка, объектов культуры, секций, кружков, расположенных при общеобразовательных школах. Кроме того, не разрешаются индивидуальные занятия с учащимися во внеурочное время. Школьников нельзя вывозить на международные соревнования и олимпиады в регионы и страны с неблагополучной обстановкой по СOVID-19.

Дополнительные ограничения главный санитарный врач области Юрий Залыгин установил на выходные дни. По субботам и воскресеньям введен запрет на пассажирские перевозки внутри региона, полностью запрещаются нерегулярные туристические перевозки в другие регионы страны и внутри области.

«Предварительная запись необходима для посещения тренажерных залов и фитнес-центров, бассейнов, салонов красоты. По субботам и воскресеньям по всей области будут закрываться торговые дома, торгово-развлекательные центры, оптово-распределительные центры, магазины с непродовольственными товарами площадью более 2000 кв. м (за исключением продуктовых супермаркетов, продовольственных павильонов и находящихся в них аптек, салонов красоты, химчисток), фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры, тренажерные залы, спортивные комплексы, сауны, бассейны, СПА-центры, массажные салоны (за исключением объектов в Караганде, в которых реализуется пилотный проект Ashyg), крытые рынки (продуктовые и непродуктовые). Работа рынков на открытом воздухе (продуктовых и непродуктовых) приостанавливается только по воскресеньям», - отметили в пресс-службе акимата области.

Вместе с тем обучение в школах остается комбинированным. В традиционной форме занимаются учащиеся предшкольных классов, с 1 по 5, в международных школах – с 1 по 7 классы, с численностью детей в классах не более 25 человек. Обучение учащихся 6-10 классов переводится на дистанционный формат.