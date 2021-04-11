От нее и коронавируса скончались 24 человека
102 новых случая коронавирусной пневмонии выявлено в Казахстане
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНЗДРАВА

На 9 апреля в Казахстане зарегистрирован 102 новый случай заболевания коронавирусной пневмонией, 5 случаев с летальным исходом, выздоровели 159 человек, сообщает Минздрав.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 362 случая пневмонии, с летальным исходом – 727 случаев, всего выздоровели 49 997 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 19 человек, а всего за время пандемии – 3 221.

На 11 апреля лечение от КВИ продолжают получать 32 899 человек (30 640 КВИ+ и 720 КВИ-), из них в стационарах – 12 003, на амбулаторном уровне – 20 896. В тяжелом состоянии находятся 546 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 163 пациента, на аппаратах ИВЛ – 99.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 320 881, а смертей − 3948.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстан установил очередной рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом
Новости
Вакцинация добровольцев в Алматы будет приостановлена на 3-4 дня
Новости
Алматы получил еще два транша вакцины от коронавируса
Новости
В Казахстане хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получил 1% населения
Новости
Казахстан обновил рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19
Новости
В Карагандинской области с 12 апреля ужесточают карантин