102 новых случая коронавирусной пневмонии выявлено в Казахстане

На 9 апреля в Казахстане зарегистрирован 102 новый случай заболевания коронавирусной пневмонией, 5 случаев с летальным исходом, выздоровели 159 человек, сообщает Минздрав.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 362 случая пневмонии, с летальным исходом – 727 случаев, всего выздоровели 49 997 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 19 человек, а всего за время пандемии – 3 221.

На 11 апреля лечение от КВИ продолжают получать 32 899 человек (30 640 КВИ+ и 720 КВИ-), из них в стационарах – 12 003, на амбулаторном уровне – 20 896. В тяжелом состоянии находятся 546 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 163 пациента, на аппаратах ИВЛ – 99.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 320 881, а смертей − 3948.