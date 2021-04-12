МВД вновь запускает акцию по выкупу оружия у населения

С 20 апреля министерство внутренних дел запускает акцию по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия. На это из республиканского бюджета выделено более 95 млн тенге, сообщил в понедельник в ходе брифинга заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алексей Милюк.

«В текущем году акция стартует с 20 апреля. На ее проведение из республиканского бюджета выделено более 95 миллионов тенге», - сообщил Милюк.

Для того, чтобы сдать огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, гражданам необходимо обратиться с заявлением в любой территориальный орган полиции, либо подать заявление через дежурные части. Сумма выплат составит от 30 до 300 тысяч тенге за одну единицу, в зависимости от вида оружия и его технического состояния.

«Размеры вознаграждений определяются комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции области, города и района. К примеру, до стократного месячного расчетного показателя или 290 тысяч тенге может получить гражданин за каждую сданную единицу автоматического нарезного оружия. Половина такой суммы может быть выплачена за нарезные винтовки и карабины. За пистолеты и револьверы – предполагается выплата в размере до 100 тысяч тенге. Каждая единица гладкоствольных ружей максимально может быть оценена в 90 тысяч тенге», - объяснил Милюк.

При определении размеров выплат комиссия будет учитывать техническое состояние и присваивать соответствующую категорию. В частности, за оружие, отнесенное к 1 категории (оружие, которое не находилось в эксплуатации - V) оплата производится из расчета 100% от рекомендуемой стоимости, ко второй (оружие, у которого имеются отдельные технические неисправности или дефекты, включая локальную маловыраженную коррозию поверхностей деталей, не препятствующих его дальнейшему использованию - V) – 70%, к третьей (оружие, непригодное для дальнейшего использования или опасное в эксплуатации вследствие наличия технических неисправностей, ремонт или восстановление, которых по техническим или экономическим причинам нецелесообразны – V) – 30%. Срок выплаты вознаграждения составляет один месяц.

При этом, вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные заключением экспертов огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом, либо состоящие на учете в информационных системах МВД как «Зарегистрированное» или «Криминальное» оружие, а также самодельно изготовленные боеприпасы, патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию.