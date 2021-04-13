Во вторник на 35 улицах Алматы будут вестись ремонтные работы

Во вторник на 35 улицах Алматы начнется ремонт. Работы в городе возобновились в апреле, с того момента устранено более 2000 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 242 улицах города, отремонтировано более 25 000 кв.м покрытия, поднято 590 люков и решеток, произведена рихтовка и выправление 964 бортовых камней, сообщает Казинформ.
Во вторник, по данным управления городской мобильности, в Алатауском районе ремонт будет проходить на улицах Хасен Оралтай, Жумабаева, на проспекте Рыскулова, улицах Барыс, Туймебаева, Красноармейская, Ауэзова (мкр Ужет).
В Жетысуском районе он охватит улицы Жансугурова, Серикова, Ратушного, Сулейменова.
В Ауэзовском районе: мкр-ны Алтын бесик, Атамекен, на улице Пятницкого.
В Наурызбайском районе: улицы Нурпеисова, Тажиева, Мусабаева, Сланова, Мечеть.
В Алмалинском районе: улицы Досмухамедова, Нурмакова, Жумалиева и Исаева.
В Медеуском районе: Талгарский тракт, улица Омарова, проспект аль-Фараби, улица Кунаева. Турксибский район, улицы Ержанова, Папанина, Айша биби, Енисейская.
В Бостандыкском районе: улицы Кекилбайулы, Тлендиева, Навои и Утепова.
Ежедневно в ремонтных работах задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.