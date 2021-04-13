Во вторник на 35 улицах Алматы будут вестись ремонтные работы

Во вторник на 35 улицах Алматы начнется ремонт. Работы в городе возобновились в апреле, с того момента устранено более 2000 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 242 улицах города, отремонтировано более 25 000 кв.м покрытия, поднято 590 люков и решеток, произведена рихтовка и выправление 964 бортовых камней, сообщает Казинформ.



