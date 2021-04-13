С начала апреля ремонт произвели на 242 улицах
Во вторник на 35 улицах Алматы будут вестись ремонтные работы
Иллюстративное фото Жанары Каримовой

Во вторник на 35 улицах Алматы начнется ремонт. Работы в городе возобновились в апреле, с того момента устранено более 2000 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 242 улицах города, отремонтировано более 25 000 кв.м покрытия, поднято 590 люков и решеток, произведена рихтовка и выправление 964 бортовых камней, сообщает Казинформ.


Во вторник, по данным управления городской мобильности, в Алатауском районе ремонт будет проходить на улицах Хасен Оралтай, Жумабаева, на проспекте Рыскулова, улицах Барыс, Туймебаева, Красноармейская, Ауэзова (мкр Ужет).

В Жетысуском районе он охватит улицы Жансугурова, Серикова, Ратушного, Сулейменова.

В Ауэзовском районе: мкр-ны Алтын бесик, Атамекен, на улице Пятницкого.

В Наурызбайском районе: улицы Нурпеисова, Тажиева, Мусабаева, Сланова, Мечеть.

В Алмалинском районе: улицы Досмухамедова, Нурмакова, Жумалиева и Исаева.

В Медеуском районе: Талгарский тракт, улица Омарова, проспект аль-Фараби, улица Кунаева. Турксибский район, улицы Ержанова, Папанина, Айша биби, Енисейская.

В Бостандыкском районе: улицы Кекилбайулы, Тлендиева, Навои и Утепова.

Ежедневно в ремонтных работах задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.


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