В 2019 году дотации государства на внутреннее потребление энергоресурсов составили $6,6 млрд

В рейтинге Международного энергетического агентства Казахстан в 2019 году занял 11 место в мире по объёмам дотаций на энергетические ресурсы, выделив на их внутреннее потребление $6,6 млрд или 3,6% ВВП. Треть этой суммы была потрачена на покупку угля, сообщает Finprom.kz.

Дотации по методике Международного энергетического агентства рассчитываются как отличие фактической цены от цены на внешних рынках с учётом качества поставляемого энергоресурса. В анализируемом показателе учитываются и государственные инвестиции в энергетическую инфраструктуру, не вошедшие в стоимость энергии, а также налоговые и прочие преференции.

Стоимость электроэнергии в Казахстане на 29,4% ниже рыночной, а уголь — основное топливо энергетики страны — стоит примерно на 54,5% ниже рыночной цены. Дотации в цене угля связаны, кроме прочего, и с тем, что стоимость транспортировки угля (а также зерна и удобрений) ниже себестоимости железнодорожных перевозок и субсидируется за счёт доходов от транспортировки металлов, нефти и нефтепродуктов.

Правительство Казахстана, снижая стоимость энергоресурсов, следует прежде всего социальной цели, уделяя меньше внимания экологии. По оценке IHS Markit, в Казахстане сложился один из самых низких в мире уровней платы за коммунальные услуги (газоснабжение и электроэнергию). В большинстве областей она составляет 3% от среднего семейного дохода, что заметно ниже, чем на рынках развитых стран (22%-24% в ЕС) и на некоторых крупных рынках стран группы БРИК (5%–8% в России и 10%–12% в Индии).

C 1 апреля 2021 года в стране на 15% увеличились предельные тарифы на электроэнергию. Средства будут направлены финансирования модернизации теплоэлектростанций. Большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 1960-1970 годах, их износ по итогам 2020 года, согласно данным министерства энергетики, составляет 53%.