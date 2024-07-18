Казахстан и Россия ведут переговоры о строительстве новой ГЭС на Иртыше - Минэнерго

Фонд «Самрук-Казына» ведет переговоры с Россией о строительстве новой гидроэлектростанции на реке Иртыш. Как заявил в четверг в ходе брифинга министр энергетики Алмасадам Саткалиев, планируется проведение переговоров и с альтернативными поставщиками.

«В Казахстане давно обсуждается необходимость строительства гидроэлектрической станции на реке Иртыш, так называемого контррегулятора Шульбинской ГЭС. Это самостоятельная станция. Название пока предварительное согласно проектной документации - Семипалатинская. Раньше она была известна как Булакская ГЭС», - сказал Саткалиев.

Он напомнил, что река является приграничной, поэтому, считает глава Минэнерго, привлечение опыта российских коллег «видится вполне логичным действием».

«Окончательное решение по выбору партнеров относится к прямым компетенциям фонда «Самрук-Казына». Я думаю, они должны провести эти переговоры и с российскими компаниями, должны провести переговоры с другими альтернативными поставщиками услуг и принять решение, исходя из интересов государства. Мы, как правительство, будем эту ситуацию отслеживать», - подчеркнул Саткалиев.

Министр отметил, что станция есть в плане развития энергетики Казахстана. Ее предварительная мощность составляет 300 мегаватт, то есть, «это - ключевая станция, которая будет участвовать в покрытии как базовых, так и пиковых нагрузок».